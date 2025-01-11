¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×£³²óÀï¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢£´Éô¤Î¥¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ÈËÜµòÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥µ¥é¡¼¤é¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Ç¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¡¢±óÆ£¤¬º£µ¨£´»î¹çÌÜ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½éÀèÈ¯¡£30Ê¬¤«¤é¶ÛµÞ½Ð¾ì¤·¤¿£³ÆüÁ°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¡Ê£°¡Ý£±¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¡¦Âè£±¥ì¥°¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢CB¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï³«