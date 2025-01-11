¡ÎÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¹â¡ÊÀéÍÕ¸©ÂåÉ½¡Ë1-0Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°ÁêÌÏ¹â¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂåÉ½¡Ë¡¢11Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ï½à·è¾¡¤¬11Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î®·ÐÂçÇð¹â¤ÏÁ°È¾42Ê¬¤Ë·è¤á¤¿¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥­¥Ã¥¯¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤ò1-0¤ÇÇË¤Ã¤Æ6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£2007Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÖ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÎÎ®·ÐÂçÇð¹â¤Ï¡¢J1¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÆâÄê¤ÎFW¾¾ËÜ²ÌÀ®¡Ê¤«¤Ê¤ë¡¢3Ç¯-¾å½£FC¹âºê¡Ë¤ò