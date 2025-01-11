¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£¤ò¤È¤­¤á¤¯¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¥­¥ã¥¹¥È¤é¡¢ÀÅ²¬¤Ë¥¤¥±¥á¥ó½¸·ë¢¡¹Ë·¼±Ê¡¦¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¦¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¥­¥ã¥¹¥È¤é¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×¤Ë½¸·ëºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹Ë