¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFA¥«¥Ã¥×£³²óÀï¤Ç¡¢Ä¾¶á£¸ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê£¶Ê¬£²ÇÔ¡Ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°10°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢£²Éô¤Ç11°Ì¤Î¥Î¡¼¥ê¥Ã¥¸¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£·èÀï¤ËÀèÎ©¤Á¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»°ãø·°¤¬£³»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é¤Û¤Ü¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤³¤³£²»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÌó30Ê¬¤Î