¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô160Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¤Ê¤´¤ß¡Ê24¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦¤³¡¼¤¯¤ó¡Ê27¡Ë¤È¤ÎºÇ¿·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Ê¤´¤ß¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖTGC SHIZUOKA¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤³¡¼¤¯¤ó¤È¤Î¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â