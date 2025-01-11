¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï11Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥·¥å¥¯¥ª¥ë¤Ç¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ç»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­¡ÊÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬2°Ì¡¢ÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê¹­Åç¥¬¥¹¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë