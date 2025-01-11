°¦ÃÎ¸©¤Ï11Æü¡¢Æ±¸©¾ï³ê»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»öÎã¤¬¤¢¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëºÎÍñ·ÜÌó1Ëü7Àé±©¤Î»¦½èÊ¬¤ò³«»Ï¡£º£µ¨¡¢¸©Æâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·×6Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤«¤é11Æü¸áÁ°¡¢»à¤ó¤À·Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ê°×¸¡ºº¤Ç10±©Ãæ9±©¤¬ÍÛÀ­¤À¤Ã¤¿¡£