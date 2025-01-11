10Æü¡¢V.LEAGUE MEN EAST¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤¬2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ¥¬¥¹¥¢¥êー¥Ê»¥ËÚ46¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè14Àá¡¢Ä¹ÌîGaRons¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¡ÖÁª¼ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Çー¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²ó¤Î¡ÖÁª¼ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Çー¡×¤ÏÂè14Àá¤ÎGAME1¡¢GAME2¤È¤â¤Ë³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·´¹ÀÌé¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿±þ±ç¥Ï¥ê¥»¥ó¤ÎÍè¾ì¼Ô¥×¥ì