Vieon¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢momoful(¥â¥â¥Õ¥ë)Ž£¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎŽ¢momoful¤ª¤ê¤â¤ÎµÛ¿å¥·¥çー¥ÄŽ£¤è¤ê¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤Ê¥ìー¥¹¥¿¥¤¥×¤ò¡¢2024Ç¯11·î29Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À­¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¥ìー¥¹¥¿¥¤¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì momoful¤ÇÂç¹¥É¾¤Î¤ª¤ê¤â¤ÎµÛ¿å¥·¥çー¥Ä¤Ë¡¢