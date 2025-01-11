Ç­¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼«Âð¤ÇÇ­¤ò»ô¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±À¤³¦Ãæ¤ÎÇ­¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬°ìÈÖ¡ª¤Î¤Ï¤º¤À¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ö¥·¥ã¥àÇ­¤¢¤º¤­¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Îºî¼Ô¡¦¤Î¤Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤Ç¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´ó¤êÌÜ¤Ê¥·¥ã¥àÇ­¡¦¤¢¤º¤­¤µ¤ó¤¬À¤³¦°ì¡£¥·¥ã¥àÇ­¤é¤·¤¤µ¤ÉÊ¡Ä¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÉáÃÊ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ÇÇËÅ·¹Ó¤Ê¤¢¤º¤­¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢¤Î¤Ù»Ò¤µ¤ó