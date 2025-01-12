¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î2¿Í¤òÊáÎº¤Ë¤·¤¿¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¡Ê¥­¥¨¥Õ¡Ë¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤ÏÊÝ°Â¶É¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¡¢ÀïÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·±Îý¤Ë¹Ô¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤¬¡¢ÊáÎº¤Ë¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤ÎÄ°¼èÆâÍÆ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÊÝ°Â