¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎŽ¢¥ì¥Ö¥í¥ó ¥­¥¹ ¥°¥í¥¦ ¥Ðー¥à NŽ£¤è¤ê¡¢¤µ¤¯¤é¥«¥éー¤Î¿·¿§2¿§¤ò¡¢2025Ç¯1·î30Æü(ÌÚ)¤«¤éÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¿§¤Å¤­¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤È¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë¿·¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¤µ¤¯¤é¥«¥éー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤¿¡¢Ž¢¥µ¥¯¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ£¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤¯¤é¥Ô¥ó¥¯¤Î¿·¿§¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì ¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¤È¡¢Æ©ÌÀ