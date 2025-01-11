¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¡×»³ÅÄ·ò¿Í¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªÁê¼ê¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆó¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£³©ÅÄ¤â¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·