µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó£Ð£Ò£Å£Ó£Å£Î£Ô£ÓÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë»²²Ã¡££±£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£´Ý¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ø¥­¥ã¥ó¥×¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°¤Éô¤µ¤ó¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤â¤¦£±²ó¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë¤¿¤á¤ËÄ©