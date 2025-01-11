1·î11Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ±¹¼Ë´Ø·¸¼ÔÉ½¾´¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï²¼µ­¤Î¤È¤ª¤ê¡£2024JRA¾Þ¡ÄMVJ¤Ï¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¤ÏÅÄÊÕµ³¼ê¡ü¸Íºê·½ÂÀµ³¼êÍ¥½¨µ³¼ê¾Þ¡ÊÁ´¹ñÂè1°Ì¡Ë¡õ¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡ÖËÜÆü¤Ï¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ë¤Þ¤¿Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯1Ç¯´Ö¡¢ÇÏ¤¬¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤