¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ê¡¢2024Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾Åè¾¡É§¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö²ñ¤¬2025Ç¯1·î11Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¾ÅèÀèÀ¸¤ÎÎÏ¤¬ÂçÊÑÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡×¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¤òÄ¹Ç¯ÊÛ¸î¤·¤¿À¾Åè¾¡É§¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö²ñ ÑÍºá»ö·ï¤ÎÊÛ¸î¤Ë¿ÔÎÏ À¾Åè¾¡É§¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö²ñ¤Ë¤Ï¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¤Î»Ð¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¤ä»Ù±ç¼Ô¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Åè¤µ¤ó¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë»à·º»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖÅçÅÄ»ö·ï¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÑÍºá»ö·ï¤òÊÛ¸î¤·¤Þ¤·