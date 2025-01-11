¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛÇÐÍ¥¤Î°æ¾åÁÛÎÉ¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾åÁÛÎÉ¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤¬¥¯¡¼¥ë¢¡°æ¾åÁÛÎÉ¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤¬¥¯¡¼¥ë°æ¾å¤Ï¥ì¡¼¥¹¤¬Æ©¤±¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï¸ÄÀ­Åª¤Ê