Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï11Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÇØÈÖ¹æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÏÄ¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç11°Ì¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢GK¥é¥ó¥²¥é¥Ã¥¯(¢ª¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼/¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤¬Ãå¤±¤Æ¤¤¤¿1ÈÖ¤ÏGK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë(¢«¥²¥ó¥È/¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ë·èÄê¡£DFº´Æ£àöÂç(¢«±ºÏÂ)¤Ï3ÈÖ¡¢DFµÜÂç¼ù(¢«Ê¡²¬)¤Ï4ÈÖ¡¢DF¸¶µ±åº(¢«À¶¿å)¤Ï70ÈÖ¡¢MFÀõ