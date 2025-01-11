¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó ¤¤¤Þ¤¬½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¡¢¤È¤Á¤®¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¡ÖÆÊÌÚ¸©¥Õ¥§¥¢¡×¤¬ËÌ´ØÅì¤Èºë¶Ì¸©¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÂçÀª¤ÎµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÈÂç¼ê¾®Çä¡¦Î®ÄÌ¤Î¥¤¥ª¥ó¤¬£²£°£±£±Ç¯¤ËÄù·ë¤·¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Î°ì´Ä¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ËÌ´ØÅì¤Èºë¶Ì¸©¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É£´£²¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡ØÆÊÌÚ¤È¸À¤¨¤Ð¡Ù¤Î¥¤¥Á¥´´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤¬½¼¼Â¡£¸©¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤ò¤Ï¤¸