¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFA¥«¥Ã¥×£³²óÀï¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢£´Éô¤Î¥¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ÈËÜµòÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢±óÆ£¹Ò¤¬º£µ¨£´»î¹çÌÜ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤ÎÀèÈ¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤é¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Ç¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½