¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤Î»²²Ã¼Ô¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤­¡×¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥­¥¹À£Á°¢¡¡Öº£Æü¹¥¤­¡×¥«¥Ã¥×¥ë¤¬½¸·ë¡Ö¥­¥ç¥ó¥¸¥åÊÔ¡×¤Ç¥«¥Ã