¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛAKB48¤Î°ËÆ£É´²Ö¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤ÎAKB¸¦µæÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓÈäÏª¢¡°ËÆ£É´²Ö¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓÈäÏª²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Ð¥º¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎMA-1¤Ë²ÖÊÁ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ï¥Ã¥È