¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÌÚ²¼ÃÈÆü¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2000¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÍÇË¤·¤¿¿·À±ÇÐÍ¥¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¢¡ÌÚ²¼ÃÈÆü¡ÖTGC¡×¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚ²¼¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¥È¥Ã