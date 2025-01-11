¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛGirls2¡Ê¢¨¡Ö2¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï2¾èÉ½µ­¡Ë¤Î¾®Àîºù²Ö¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Àîºù²Ö¡¢¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓÈäÏª¢¡¾®Àîºù²Ö¡¢¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¾®Àî¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤Î