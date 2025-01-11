¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û¼¡À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦Girls2¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥¬¡¼¥ë¥º¡¿¡Ö2¡×¤ÏÆó¾è¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¤Î¸¶ÅÄÅÔ°¦¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶ÅÄÅÔ°¦¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥é¥ê¢¡¸¶ÅÄÅÔ°¦¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥é¥êÌÖÌÜ¤ÎÂç¤­¤¤Ë¹»Ò¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È