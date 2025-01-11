3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSaucy Dog¡Ê¥µ¥¦¥·¡¼¥É¥Ã¥°¡Ë¡×¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Saucy Dog¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦½©ß·ÏÂµ®¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£2024Ç¯¤ÎSaucy Dog¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊSaucy Dog¡Ë¡¢½©ß·ÏÂµ®¡ÊSaucy Dog¡Ë¡½¡½½©ß·¡Öµ­²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¡×ÀÐ¸¶¡§º£²ó¤Ï