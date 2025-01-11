¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛLAPONE GIRLS¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¡Ê¥¤¥Ã¥·¥å¡Ë¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIS:SUE¡¢ÀÅ²¬¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¢¡IS:SUE¡¢¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE