¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï10Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·¤Î·³»öµòÅÀ¤ò¶õÇú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥··Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹¶·â¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢9¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õÇú¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥·¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥Û¥Ç¥¤¥À¤Ê¤É¤ÎÀ¾Éô±è´ß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤Î¤Û¤«¡¢ÆâÎ¦¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯10·î°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÈÀï¤¦¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¡¼¥·¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä