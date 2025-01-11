¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¦V¥êー¥°¤Î¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¤Ï11Æü¡¢º£Ç¯¤Î¥Ûー¥à½éÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¡¢À¾ÃÏ¶è3°Ì¤Î¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¤ÎÁê¼ê¤Ï7°Ì¤ÎÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý¤Ç¤¹¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢Áê¼ê¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨ー¥¹¤ÎÄ¹Í§¡£¤µ¤é¤Ë³ÞÍø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â½Ð¤ÆÏ¢Â³5ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£ Âè2¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤È¾®¿¹¤¬Âç³èÌö¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¡¢¥µー¥Ö¤â·è¤Þ¤êÏ¢Â³¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤