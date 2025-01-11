¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤¬£±£±Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥³¥ó¥ÓÃÂÀ¸¤ÎÏÃ¤ä¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È½àÍ¥¾¡¸å¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼£³½õ¤È¤È¤â¤ËÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£·ëÀ®¤È¤È¤â¤Ë¸òºÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤ÏÅö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼£³½õ¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡Öº£¤Ï¤â¤¦Âç·ù¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£