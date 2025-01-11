¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¼½Å°ÉÆà¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô»Ñ¢¡Â¼½Å°ÉÆà¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¿¿¹È¤Î²Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª¤·¤¿Â¼½Å¡£ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Î¥Á¥ç¡¼