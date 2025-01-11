¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ùºî²èÃ´Åö¤ÎÂ¼ÅÄÍº²ð»á¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿§»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥»¥Ê¤¿¤Á½¸·ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ù¿§»æ¥¤¥é¥¹¥ÈX¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÉÕ¤â¡Ö2025.1.11¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ËÉÁ¤¤¤¿¿§»æ¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤­¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤Î¿ÀÌ¡²è¤Î¿§»æ¤òÇÒ¤á¤Æ´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¹¤®¤ë¡ª²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤«