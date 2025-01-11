Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î3Ï¢µÙ¡¢½éÆü¡£´¨µ¤¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÅß¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãº²Ð¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤«¤ì¤ëÌß¡£Ä¹ºê»Ô¤Î¶½Ê¡»û¤Ç11Æü¤Ë¶À³«¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÜÆ²¤Ê¤É¤Ë¶¡¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ÀÌß¤ò¤¼¤ó¤¶¤¤¤ËÆþ¤ì»²ÇÒµÒ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ó¤¶¤¤¤ò¿©¤Ù¤¿»²ÇÒµÒ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö´Å¤¯¤Æ²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¿È¤â¿´¤â¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿»²ÇÒµÒ¤Ï¡¢¤³¤È¤·1Ç¯¤Î·ò