¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡Û½÷Í¥¤ÎÄáÅèÇµ°¦¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄáÅèÇµ°¦¡¢ÃåÊªÉ÷¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¢¡ÄáÅèÇµ°¦¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¥¢¥¯¥»¤¬¤ª»÷¹ç¤¤ÄáÅè¤Ï¡¢ÃåÊª¤ò¥É¥ì¥¹É÷¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç