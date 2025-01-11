¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÇËèÉÃ250Ãû²ó¤Î±é»»2002Ç¯¤Î½éÂå¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜXC90¤Ë¤âÄ¹¤¤¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¸¡¼¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥Ü¤Î¿·»þÂå¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤­¤¿SUV¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ï¡¼¥É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¥ë¥ÜEX90¶á»÷¥µ¥¤¥º¤ÎÅÅÆ°SUV¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎXC90¤âÁ´133Ëç¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¹¹¤Ë¿ôÇ¯¤ÏÈÎÇä¤¬Â³