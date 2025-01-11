¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦Æ±»Ö¤È¤·¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë¿Æ¤·¤¯»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÍ§¾ð¤Ë¤â»×¤ï¤Ì°ìÌÌ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¥³¥ì¤â¥³¥ì¤â¥³¥ì¤â¡ÄÂ£¤êÊª¤¬¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë¡ª¿´¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤¬¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¾Ã¤¨¤ë½Ö´ÖÂçºå¤Ë½»¤àH¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î»Ò°é¤Æ¹­¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§E¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤È¿Æ¤·¤¯