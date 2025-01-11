¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê45¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë­¡Ê72¡Ë¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ê62¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤æ¡¼¤¹¤±¡ª¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤éÁêËÀ#µ¢¤ê¤Ë#ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤ë¿ù²¼±¦µþ¤Èµµ»³·°¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Î2¿Í¤È¥Ð¥Ã¥¿¥êÁø¶ø¡£¡ÖºÜ¤»¤Æ¤Í¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ë¸À¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤É¤¾¤ª¤ìÁ´¤¯½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬ÁêËÀ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¡¼¤¹¡×