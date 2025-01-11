½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ ½©ÅÄ»Ô¤Ç£±£±Æü¡¢½©ÅÄ¸©¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëºÅ¤·¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÂè£±²ó»Ò¤É¤â·ò¹¯²ñµÄ¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¤Ë¸þ¤­¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤òºî¤í¤¦¤È½©ÅÄ¸©¤¬½é¤á¤Æ³«¤­¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î£±£²¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è