¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦½à·è¾¡¡¢ÅìÊ¡²¬£³¡Ý£°Åì°¡³Ø±à¡×¡Ê£±£±Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡ËÅìÊ¡²¬¤¬Í¥¾¡¤·¤¿£²£±Ç¯°ÊÍè¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¡££³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Âè£±¥»¥Ã¥È¤ÏÅìÊ¡²¬¤¬Âçº¹¤ò¤Ä¤±¡¢£²£µ¡Ý£±£°¤È°µÅÝ¡£Âè£²¥»¥Ã¥È¤âÃæÈ×¤«¤éÆÍ¤­Êü¤·¡¢£²£µ¡Ý£±£·¤ÇÏ¢¼è¤·¤¿¡£Âè£³¥»¥Ã¥È¤â¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾²¼¹¸Âç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç£µÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤º¡¢£²£µ¡Ý£±£¸¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿