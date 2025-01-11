¤Û¤È¤ó¤É¤ÎNBAµåÃÄ¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¥¢¥êー¥ÊÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤ÎÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬1·î10Æü¡£¥Ûー¥à¤Î¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óJr.¤¬¥Áー¥à¥áー¥È¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤Î¥×¥ìー¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥«ー¤òÃå¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¡£ .@jarenjacksonjr hoodie 👀&#12829