¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤ªìÐÁ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ö¤é¤ê¡£¾¦Å¹³¹¤Î¼é¤ê¿À¡¦µ´É±ÍÍ¤Ï²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡¿µ´É±¿À¼ÒÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡Ê1¡ËÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤¢¤ëµ´É±¿À¼Ò¤Ëã«¤é¤ì¤ëµ´É±ÍÍ¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤È¥Ä¥Î¤ò±£¤·¡¢¤ªìÐÁ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Öµ´É±¿À¼ÒÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡×¤Ø¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ä¿·¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¤òË¬¤Í¤Æ¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ËÀå¸Ý¡£¿Í´Ö¤È¶¦¤ËÍÅ²ø¤¿¤Á¤âÊë¤é¤·¤ò±Ä¤à¤Î¤É¤«¤Ê¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢¤È¤­¤Ë°­¤¤ÍÅËâ¤ä°­µ´¤é¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¼é¤ê¿À¤Ç¤â¤¢¤ëµ´