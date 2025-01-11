2025Ç¯1·î9Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ª¥¢¥Ë¥á¡ª¡×¤Ç¡Ö´ÇÉÂ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥­¥ã¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡Ê25Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤È¤ÎÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÏÀè·î16¡Á19Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢160¿Í¤¬²óÅú¡£ÃË½÷Èæ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¿ô¤Ç¡¢Ç¯ÎðÁØ¤Ï19ºÐ°Ê²¼¤¬Ìó40¡ó¡¢20Âå¤¬Ìó20¡ó¤È¼ãÇ¯ÁØ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£1°Ì¤Ï¡ÖNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡×¤ÎÆü¸þ¥Ò¥Ê¥¿¡Ê¤Ò¤å¤¦¤¬¤Ò¤Ê¤¿¡Ë¡¢2°Ì¤ÏÆ±Î¨¤Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï