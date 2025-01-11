Image:Apple ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2025Ç¯1·î11Æü¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤¬Lightning¤«¤éUSB¡¾C¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖAirPods Max¡×¤äÇö¤µ6.3mm¡¢½Å¤µ¤ï¤º¤«293g¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö2021 iPad mini ¡ÊWi-Fi, 256