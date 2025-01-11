¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛYouTuber¡¦TikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎMINAMI¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¢¡MINAMI¡¢Åê¤²¥­¥¹¤Ë¥­¥å¥óÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤äµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿ÊÑ·Á¥Ç¥Ë¥à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤·¤¿MINAMI¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÅê¤²¥­¥¹¤ò¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤