¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/11¡ÛÄ¶¸ÄÀ­ÇÉ¡È´ü¸ÂÀÚ¤ìJK¡É3¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¤¯¤ì¤Þ¤°¡É¤³¤È¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ê°Ê²¼¡§TGC¤·¤º¤ª¤«2025¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¯¤ì¤Þ¤°¥¨¥¢¡¢ÈþµÓÈäÏª¢¡¥¨¥¢¡¢ÈþµÓÈäÏª¥¨¥¢¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¡£UraN¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î