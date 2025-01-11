ZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡¢¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷À­¤ËÌ©Ãå¡¢¤½¤Î¥ï¥±¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò²û¤«¤·¤à¿Í¡¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó40Ç¯Á°¤ËÊÄ±à¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¤ÎÍ·±àÃÏ¡¦Ã«ÄÅÍ·±à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£8¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î»Ñ¤â¡£»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¡§¤è¤¯¸Å¤¤