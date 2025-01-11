¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ¡Ýstand up again¡Ý¡×¤¬¡¢1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊª´Ö¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ÈÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¡ªÎÐÃ«¤òÊé¤¦¹¥Å¨¼ê¡¦²¸»Õ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢°ìÍ÷¢£»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢4¼ï¤äÂ¿¤¯¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡¢Á´7