¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°¦¾ð¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó(60)¤È¤Î´ÔÎñ¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍµÆó¤µ¤ó´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ËÃçÎÉ¤·¤Î³§¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ä¥Ô¥³ÂÀÏº¡¢X-GUN¤ÎÀ¾Èøµ¨Î´¤éÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÍÛµ¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼çÌò¤ÏÍµÆó¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë ¤³¤É¤âÃ£¤ÎÆ°²è»£±Æ