ºùÅç¤ÎÂçÀµÊ®²Ð¤«¤é¤¢¤¹12Æü¤Ç111Ç¯¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÇºùÅç¤Î½»Ì±¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·±Îý¤Ï¡¢ºùÅç¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É5¤Î²Ð»³À­ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬5¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºùÅç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »Ô¤ÎÈòÆñ·×²è¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ô³¹ÃÏÂ¦¤Î14¤«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¥Ð¥¹¤ä¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê®ÀÐ¤ä²Ð»³³¥¤¬»Ô³¹ÃÏ¤ËÍ½ÁÛ