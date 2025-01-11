¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬¡¢1·î11Æü¤ËÀÅ²¬¡¦¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤ë¥á¥¤¥¯¡õÏÂÊÁ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¦ÎÓ¡¢Â¸ºß´¶¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö²¦ÎÓ¡¢Ã¯¤«¤È»×¤Ã¤¿w¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤²¦ÎÓ¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë¡ÖVINTAGE FASHION STAGE Part2¡×¤Î¡ÖMother's made¡×¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²¦ÎÓ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤Ã